العالم اليوم - صندوق نيوم السعودي يعلن استحواذه على 6% من تكنوجيم الإيطالية

انتم الان تتابعون خبر صندوق نيوم السعودي يعلن استحواذه على 6% من تكنوجيم الإيطالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 07:26 مساءً - أعلن صندوق نيوم للاستثمار السعودي استحواذه على حصة ستة بالمئة من شركة (تكنوجيم) الإيطالية المتخصصة في تصنيع معدات اللياقة البدنية بعد ضخ استثمارات بقيمة 111 مليون يورو (120.83 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه يعتزم أن يصبح مساهما في الشركة بحصة أقلية على المدى الطويل.

وأضاف الصندوق في بيان، الجمعة، أنه اشترى 8.8 مليون سهم بسعر 9.20 يورو للسهم من مستثمرين آخرين، إلى جانب سعيه لشراء 3.3 مليون سهم عادي على صورة مشتقات مالية.

وارتفعت أسهم تكنوجيم 6.1 بالمئة إلى 8.48 يورو للسهم بحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت أمس الخميس عند 7.99 يورو للسهم.

ويمثل السعر الذي دفعه الصندوق علاوة 15 بالمئة مقارنة بسعر إغلاق أسهم الشركة أمس الخميس.

ووقعت روما والرياض اتفاقا في سبتمبر لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات مع التركيز على مجالات مثل الطاقة والاستدامة وسلاسل التوريد والرياضة.