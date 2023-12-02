العالم اليوم - رئيس سويسرا: نحتاج خطوات عملية وشجاعة لمواجهة خطر المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 01:22 صباحاً - أعلن رئيس سويسرا آلان بيرسيه، الجمعة، ضخ 135 مليون فرنك سويسري من أجل الصندوق الأخضر لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وقال آلان بيرسيه، في حوار مع قناة "دوت الخليج"، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في دبي: اجتماعات COP28 مهمة لإيجاد حلول لأزمة المناخ.

مهمة لإيجاد حلول لأزمة المناخ. نحتاج لخطوات عملية وشجاعة لمواجهة خطر المناخ.

قررنا ضخ 135 مليون فرنك سويسري من أجل الصندوق الأخضر.

أجرينا استفتاء حول خطة المناخ للسنوات المقبلة وحظيت بالتأييد.

نحتاج لابتكارات أكثر وإبداعات قوية واستثمارت بالطاقات المتجددة.

التغير المناخي هو خطر علينا جميعا وعلى كل الدول والمناطق والشعوب.

علينا في سويسرا أن نغير عددا من أنماط الأكل في البيوت.

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