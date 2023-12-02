العالم اليوم - الإعلام السوري: هجوم جوي إسرائيلي على محيط دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 02:19 صباحاً - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق، في وقت مبكر من صباح السبت.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، إنه في حدود الساعة 1:35 من فجر السبت، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ويأتي الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد يوم واحد من تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.