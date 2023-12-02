العالم اليوم - بلينكن يدعو السوداني إلى حماية الأميركيين في العراق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 04:29 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت مبكر من صباح السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على حماية الأميركيين في البلاد.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء العراقي اليوم الجمعة.

وأضافت: "بلينكن دعا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية جميع المنشآت التي يوجد بها أميركيون".

ودعا بلينكن كذلك إلى "ملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الأميركيين في العراق".

كما أوضح البيان أن الطرفين ناقشا الحرب بين إسرائيل وحماس والوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى منع الصراع من الانتشار.

وتأتي هذه الدعوة بعد سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في العراق، والتي ألقى المسؤولون الأميركيون باللوم فيها على الجماعات المتحالفة مع إيران.