نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن يحث على حماية المواطنين الأميركيين في العراق ومتابعة مسؤولي الهجمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى الولايات المتحدة الأمريكية نحو حماية مصالحها في كل مكان، وذلك كونها من أكبر دول العالم على العديد من المستويات والأصعدة، ما يحتِّم عليها أن تكون على هذا المستوى دومًا، لا سيما حماية مواطنيها خارج حدودها؛ ليعد ذلك سر من أسرار قوتها، وكذلك قوة أي دولة في العالم.

تتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور القادمة، جديد ما يتم في ملف العلاقات الأمريكية العربية، لا سيما بينها ودولة العراق، بصفة الأخير بلد صاحبه التوترات والأزمات في كثير من العهود، سواء قبل الاحتلال الأمريكي له أو بعد خروج قواته.

الخارجية الأمريكية تناقش حماية مواطنيها في العراق

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد ناقش مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة حماية المواطنين الأميركيين في البلاد.

وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد ناقش مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة حماية المواطنين الأميركيين في البلاد.

ضرورة التزام الحكومة العراقية بهذا الأمر

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن بلينكن ناقش مع رئيس الوزراء العراقي يوم الجمعة، حيث حث على التزام الحكومة العراقية بتأمين جميع المنشآت التي تستضيف مواطنين أميركيين.

لا بد من ملاحقة مسؤولي الهجوم على أمريكيين لديكم.. ماذا قال بلينكن لـ السوداني

وأشار أنتوني بلينكنإلى ضرورة ملاحقة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت الأميركيين في العراق، في خطوة تأتي في سياق الهجمات المتكررة على القوات الأميركية، موجهًا اللوم إلى جماعات تتعاون مع إيران.