مستشار بالأكاديمية العسكرية: حدود مصر ملتهبة.. والسيسي قادر على مواجهة التحديات

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أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الكبيرة خاصة في ظل الأحداث الملتهبة التي تشهدها دول الجوار في جميع الاتجاهات المختلفة مما يتطلب مزيد من الحرص وتقوية وتسليح الجيش وهذا ما يحدث بالفعل على أرض الواقع.

وأضاف اللواء عادل العمدة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر لديها قيادة سياسية واعية لكل ما يحاك ضد مصر من مؤامرات وقادرة على تشخيص المرض وإيجاد علاجه، وشاهدنا خلال وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم تصفير العديد من المشاكل التي كانت تواجه مصر.

تابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه الفساد بكل قوة وحزم وشاهدنا رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض على العديد من المسؤولين "مفيش فرق بين غفير ولا وزير" وكل من يخطئ يعاقب بالقانون.