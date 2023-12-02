نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الشمالية: أي تدخل أمريكي في عمليات الأقمار الصناعية سيعتبر إعلان حرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت كوريا الشمالية اليوم السبت إنها ستعتبر أي تدخل في العمليات المتعلقة بأقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب وستحشد قوة الردع الحربية لديها إذا أصبح أي هجوم على أصولها الاستراتيجية وشيكا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلا عن بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع، قوله إن بيونغ يانغ سترد على أي تدخل أميركي في الفضاء من خلال إخراج أقمار التجسس الأميركية عن الخدمة.

وقال البيان «إذا حاولت الولايات المتحدة التدخل في حقوق دولة ذات سيادة من خلال استخدام تكنولوجيتها المتطورة كسلاح فسوف نمارس حقوقنا بموجب القوانين الدولية والمحلية للحد من قدرة أقمار الاستطلاع الأميركية على العمل والتخلص منها».

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع، والذي قالت إن الهدف منه هو مراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.