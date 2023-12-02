نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرنفال وعرس تاريخي.. عضو الجالية المصرية بالسعودية يكشف كواليس مشاركة المواطنين بالانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال عادل حنفي، أحد أعضاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، إن اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية كان حافلا في تاريخ مصر، لافتا إلى أن اللجان الانتخابية فتحت مقارها في التاسعة صباح أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



وأضاف عادل حنفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الناس كانوا متواجدين أمام اللجان من الثامنة صباحا في مشهد وطني يعبر عن أصالة الشعب المصري الذي يعد الخط الأول للدفاع عن مصر، لافتا إلى أن هناك عدد من الفنانين والفنانات أدلوا بأصواتهم.

تابع عضو الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، تم توفير ما يقرب من 62 لنقل الناخبين إلى أماكن الاقتراع بمدينة الرياض، موضحا أن هناك بعض المرضى حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات عبر كراسي متحركة حرصًا مهم على ممارسة حقهم الدستوري فى اختيار رئيس الجمهورية.