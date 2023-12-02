عميدة إعلام الأكاديمية العربية: 50 ورقة بحثية في المؤتمر الدولي للابتكار والرقمنة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والاتصال (CLC)، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تفاصيل المؤتمر العلمى الدولي للكيلة (LANACOM) بعنوان "الابتكار والرقمنة في اللغة والثقافة والاتصال، في الفترة ما بين 3 -4 ديسمبر 2023.

وقالت الدكتورة عبير رفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرقمنة ليست علم يتصل فقط بالهندسة والذكاء الاصطناعي ولكن هناك العديد من التطبيقات المهمة نستخدمها في مجال الإعلام واللغة والثقافة والترجمة والتواصل الاجتماعي والتطوير الفكري غيرهم.

تابعت عميد كلية اللغة والاتصال، نستهدف تطبيق نتائج المؤتمر في الحياة العملية مع عدد كبير من الخبراء المشاركين في المؤتمر، وهناك العديد من الدول الأجنبية والعربية مشاركة في المؤتمر من بينها ألمانيا وكندا وإسبانيا وهولندا ونيجيريا وتونس، لمناقشة 50 ورقة بحثية.