اتحاد المصريين بالخارج: مشهد المواطنين في الانتخابات الرئاسية كان عُرس ديمقراطي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال المهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن إقبال المصريين بالخارج بكثافة علي مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 يؤكد أننا أمام عرس ديمقراطي جميل.

وأضاف المهندس إسماعيل علي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أتوقع زيادة أعداد الناخبين خلال اليومين القادمين السبت والأحد لافتا إلى أن هناك العديد من الدول الأوربية يعملون يوم الجمعة بينما تتراوح أيام العطلة الأسبوعية بين السبت والأحد.

تابع رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، هناك اقبال كبير من جميع الفئات العمرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وشاهدنا جميع الأفراح ومظاهرة البهجة على جوه الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية.