العالم اليوم - مصدر الإماراتية تطور مشروعات خضراء في جزيرة باروس اليونانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 02:24 مساءً - وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، السبت، اتفاقية تعاون مبدئية مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتطوير مشاريع بنية تحتية خضراء في جزيرة باروس اليونانية، بهدف تسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مبادرة "الجزر الخضراء" باليونان.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام دولة الإمارات وجمهورية اليونان الصديقة الراسخ بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف المناخ المنشودة.

بموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها في جناح اليونان ضمن مؤتمر الأطراف (COP28)، سوف تتعاون "مصدر" ووزراة البيئة والطاقة اليونانية في تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية الحيوية، والتي تشمل مشاريع طاقة متجددة محلية، والحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل البحرية عبر توفير عبارة مائية تعمل بالكهرباء بالكامل وتحويل قوارب الركاب التقليدية الصغيرة إلى قوارب كهربائية.

كما تتضمن الاتفاقية تحويل أسطول مركبات الجزيرة إلى مركبات خضراء، والعمل على تطبيق نموذج "صفر نفايات" بشكل شامل مع التركيز على تحويل النفايات عن المكبات بنسبة 100 بالمئة وتحقيق الإدارة الدائرية للنفايات.

وسيعمل الطرفان على تحديد مواصفات التقنيات اللازمة، والاتفاق على إطار عمل لتنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.