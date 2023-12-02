نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بيرو بالقاهرة يشكر مصر لمساعدتها في تدريب طلاب البحرية بقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار الرحلة التعليمية للخارج التى يقوم بها طلاب الأكاديمية البحرية لدولة بيرو، قامت سفينة ملاحة التدريب الشراعية البحرية “الاتحاد” بعبور قناة السويس لأول مرة فى تاريخ البحرية البيروانية، حيث كان عبورها من الجنوب إلى الشمال، وذلك يوم 29 نوفمبر 2023.

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وأثناء العبور التاريخى للسفينة عبر قناة السويس، قام سفير بيرو بالقاهرة خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا، بالصعود على متن السفينة برفقة لجنة من البحرية المصرية برئاسة عقيد بحرى عمرو صلاح عبد السميع، رئيس عمليات القاعدة البحرية ببورسعيد، ممثلا عن البحرية المصرية، حيث استقروا لمدة ساعتين قدموا خلالها تحية للضباط والطلاب وطاقم السفينة بأكمله.

‎ومن جانبها، وجهت سفارة بيرو بالقاهرة الشكر لقيادة القوات البحرية المصرية على الدعم الهام والفعال وجميع ما قدمته من تسهيلات خلال هذا الحدث الهام.