العالم اليوم - اليويفا يعلن عن الجوائز المالية لـ"يورو 2024"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 04:25 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه يعتزم تخصيص 331 مليون يورو (360 مليون دولار) لإجمالي الجوائز المالية للمنتخبات الوطنية الـ24 المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المتوقع أن تحقق البطولة حوالي 2.4 مليار يورو (2.61 مليار دولار) إيرادات تجارية.

وتتماشى الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات في النسخة المقبلة للبطولة، مع جوائز بطولة "يورو 2020" التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وتزيد بواقع 20 مرة على الجوائز التي خصصت لبطولة يورو 2022 للسيدات.

ويمكن لاتحاد كرة القدم الوطني الفائز بلقب يورو 2024 الحصول على 28.25 مليون يورو كحد أقصى.

ويحصل كل منتخب مشارك على ما لا يقل عن 9.25 مليون يورو، في البطولة التي تستمر لمدة شهر وتقام في ألمانيا بدءا من 14 يونيو المقبل.