الأمم المتحدة تدعو إلى إنقاذ المئات من الروهينجا العالقين فـي البحر

نيويورك ـ ا.ف.ب: دعت الأمم المتحدة السبت إلى إنقاذ المئات من الروهينجا العالقين على متن سفينتين معطَّلتين «تنجرفان في بحر أندامان» الذي تطلُّ عليه سواحل بورما وإندونيسيا وتايلاند.

وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نداء عاجلًا السبت دعت فيه الدول المجاورة إلى «نشر جميع إمكانات البحث والإنقاذ بسرعة استجابة للسفينتين العالقتين اللتين تمَّ الإبلاغ عن وجود المئات من الروهينجا المعرَّضين للهلاك على متنهما».

وأشارت إلى أنَّ القاربين المكتظَّين اللذين تعرَّضا لعطل في المحرك، «ينجرفان الآن… في بحر أندامان».

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