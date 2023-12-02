القسام تقصف تل أبيب بدفعة صاروخية
قالت كتائب القسام اليوم إنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، مشيرة إلى استهدافها دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل".
كما أوضحت القسام أنها استهدفت دبابة ثانية بقذيفة الياسين 105 ومنزلا داخله جنود بقذيفة TBG بمنطقة الشيخ رضوان.
وكانت القسام قالت اليوم إنها استهدفت حشود الاحتلال شرق مستوطنة ماغين برشقة صاروخية، وأضافت أنها قصفت مستوطنات كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية.
بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت ريعيم برشقات صاروخية مركزة.
وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها قصفت حشودا للقوات الإسرائيلية في أحراش كيسوفيم بوابل من قذائف الهاون.
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