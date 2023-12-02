العالم اليوم - إسرائيل: لن يكون هناك وضع توجد به حماس على حدود غزة معنا

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: لن يكون هناك وضع توجد به حماس على حدود غزة معنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 05:26 مساءً - قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "لن يكون هناك وضع توجد به حركة حماس على الحدود مباشرة"، بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكان مارك ريجيف مستشار بنيامين نتنياهو، السبت، يرد على سؤال من صحفي حول "المناطق الأمنية العازلة" في غزة بعد الحرب. ومن جهة أخرى، قال ريجيف إن إسرائيل "ستسهل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة"، مع استئناف القتال هناك.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إسرائيل: لن يكون هناك وضع توجد به حماس على حدود غزة معنا .. في رعاية الله وحفظة