العالم اليوم - 50 شركة طاقة عملاقة تتعهد بخفض الانبعاثات في COP28

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - وقعت 50 من أكبر شركات الطاقة الحكومية والخاصة، يمثلون أكثر من 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، على ميثاق "إزالة الكربون من النفط والغاز"، وذلك خلال مؤتمر الأطراف (COP28) المنعقد في دبي.

ومن بين هذه الشركات، أدنوك الإماراتية، وأرامكو السعودية، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وإيني الإيطالية، وتوتال إينرجيز الفرنسية، وإكسون موبيل الأميركية، وبي بي.

وبحسب بيان من رئاسة (COP28)، سوف تلتزم الشركات بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر وإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، بجانب الوصول إلى صفر انبعاثات في عمليات الإنتاج بحلول عام 2050.

وقد التزمت أكثر من 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بإزالة الكربون.

ويعد الميثاق خطوة مهمة نحو زيادة الإجراءات التي تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

ووافقت الشركات الموقعة على الميثاق على القيام بعدد من الإجراءات الرئيسية، بما في ذلك: