العالم اليوم - الأردن.. استنفار أمني بعد ضبط "طرد القهوة والكاكاو"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 07:26 مساءً - لا تكل شبكات المخدرات من محاولات ابتكار طرق جديدة لتهريب الممنوعات إلى الأردن، ثم إلى دول أخرى في المنطقة، عبر متورطين يعملون من داخل المملكة وخارجها.
وفي قضية نوعية تعد من أكبر القضايا التي تم التعامل معها منذ بداية العام الجاري، تمكنت أجهزة الأمن الأردنية من ضبط 47 كيلوغراما من مادة الكوكايين أخفيت بطريقة مبتكرة، في محاولة تهريب نظمتها شبكات مخدرات دولية بالتعاون مع 3 متورطين داخل المملكة ألقي القبض عليهم.
المادة المخدرة التي تم ضبطها أرسلت إلى الأردن عبر طرد بريدي من إحدى دول أميركا الجنوبية، وذلك بعد تشكيل الكوكايين بلون بني ليشبه القهوة والكاكاو.
وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي:
- فريق تحقيق من إدارة مكافحة المخدرات يحقق منذ أسابيع في معلومات تفيد بسعي مجموعة من الأشخاص داخل الأردن، بالتعاون مع شبكات إجرمية دولية، لإدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة.
- التحقيقات قادت إلى أن المجموعة قررت إدخال هذه الكميات عبر طرد بريدي قادم من إحدى دول أميركا الجنوبية، بعد تغليفها بمواد قانونية يسمح بإدخالها عبر الحدود، ليقوم تجار المخدرات المتعاونون مع الشبكة باستلامها بشكل قانوني عند وصولها للمملكة.
- فريق التحقيق، وبعد مجهود طويل ومتابعة حثيثة، تمكن من تحديد الطرد البريدي المشتبه به فور وصوله، وتم التحفظ عليه.
- بعد فتحه تبين أنه يحوي على 47 كيلوغراما من القهوة والكاكاو، جرى على الفور إرسالها إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.
- لدى فحصها تبين أن كامل الكمية هي مادة الكوكايين المخدرة، التي جرى تشكيلها بأشكال القهوة وبودرة الكاكاو.
- بعد ورود التقارير المخبرية التي تؤكد ماهية المادة المخدرة، جرى تشكيل عدة فرق مداهمة تحركت لأماكن المشتبه بهم الثلاثة في القضية وعملت على إلقاء القبض عليهم جميعا، وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية وجرت إحالتهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.
- سيتم البدء بالتعاون ومخاطبة عدد من أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول، للوصول إلى أعضاء الشبكة الجرمية واتخاذ الإجراءات معهم.
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