العالم اليوم - الأردن.. استنفار أمني بعد ضبط "طرد القهوة والكاكاو"

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. استنفار أمني بعد ضبط "طرد القهوة والكاكاو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 07:26 مساءً - لا تكل شبكات المخدرات من محاولات ابتكار طرق جديدة لتهريب الممنوعات إلى الأردن، ثم إلى دول أخرى في المنطقة، عبر متورطين يعملون من داخل المملكة وخارجها.

وفي قضية نوعية تعد من أكبر القضايا التي تم التعامل معها منذ بداية العام الجاري، تمكنت أجهزة الأمن الأردنية من ضبط 47 كيلوغراما من مادة الكوكايين أخفيت بطريقة مبتكرة، في محاولة تهريب نظمتها شبكات مخدرات دولية بالتعاون مع 3 متورطين داخل المملكة ألقي القبض عليهم.

المادة المخدرة التي تم ضبطها أرسلت إلى الأردن عبر طرد بريدي من إحدى دول أميركا الجنوبية، وذلك بعد تشكيل الكوكايين بلون بني ليشبه القهوة والكاكاو.

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي: