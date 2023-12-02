العالم اليوم - قرعة "يورو 2024" تسفر عن "مجموعة موت" وتحدد طرفي الافتتاح

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 08:24 مساءً - أسفرت قرعة بطولة أوروبا (يورو 2024) عن مجموعة موت تضم إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا، كما حددت طرفي لقاء الافتتاح المقرر في 14 يونيو من العام المقبل.

وتستهل ألمانيا مشوارها في البطولة التي تستضيفها أمام اسكتلندا في ميونيخ، بعدما أجريت القرعة، السبت، في هامبورغ، واحدة من 10 مدن ستستضيف المنافسات.

وتقام البطولة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وتأهلت ألمانيا مباشرة إلى النهائيات، بينما حجز 20 فريقا مقعدها في البطولة من خلال التصفيات.

وسيكتمل عقد المشاركين بثلاثة منتخبات من خلال الملحق الذي يقام في مارس المقبل.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من مجموعات البطولة الست إلى دور الـ16، رفقة أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

وجاءت المجموعات كالتالي: