العالم اليوم - نتنياهو يؤكد استمرار الحرب "حتى تحقيق كامل أهدافها"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يؤكد استمرار الحرب "حتى تحقيق كامل أهدافها" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 10:22 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "إلى أن نحقق كامل أهدافها"، بما في ذلك إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.

وأفاد في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ انقضاء مهلة هدنة استمرت 7 أيام: "استعد جنودنا خلال أيام الهدنة لتحقيق انتصار كامل على حماس".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نتنياهو يؤكد استمرار الحرب "حتى تحقيق كامل أهدافها" .. في رعاية الله وحفظة