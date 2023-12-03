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أحمد جودة - القاهرة -

في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه وحذّر ماكرون إسرائيل من أن هدفها المعلن بـ "القضاء بالكامل" على حركة حماس قد يجرّ حربا تمتد عشرات السنوات.

كما دعا ماكرون إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض مجددا للقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة مع حركة حماس.

ماكرون يدعو لوقف كامل لإطلاق النار على قطاع غزة ويحذر إسرائيل

ماكرون: إسرائيل ليس لديها الحق في مهاجمة المدنيين

و في مؤتمر صحفي في دبي، قال ماكرون: "من الواضح جدا أن استئناف القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق وقد شكل محور العديد من النقاشات".

وأضاف: "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يعطيها الحق في مهاجمة المدنيين".

واعتبر ماكرون أن "هذا الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ولجعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها".

ماكرون يدعو لوقف كامل لإطلاق النار على قطاع غزة ويحذر إسرائيل

ماكرون يعمل على محاوله عقد هدنة جديدة بين حماس وإسرائيل

و على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاءات مع قادة معنيين بالصراع بين إسرائيل وحماس وتزامنت هذه اللقاءات مع استئناف القتال في غزة بعد هجوم غير مسبوق من حماس في أكتوبر.

و خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، دعا ماكرون إلى استئناف الهدنة في أسرع وقت ممكن، على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أهمية استئناف الهدنة، مشددة على أن ذلك أمر ضروري للمضي قدما في عمليات الإفراج عن الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

ماكرون سيتوجه إلى قطر للعمل على هدنة جديدة

كما أوضح ماكرون أنه سيتوجه إلى قطر في محاولة للعمل على هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس قد تفضي إلى وقف إطلاق النار.

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