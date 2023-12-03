العالم اليوم - موانئ دبي العالمية تعتزم تشغيل سفن بوقود عديم الانبعاثات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 08:24 صباحاً - أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية في بيان، أنها تستهدف تشغيل ما لا يقل عن 5 بالمئة من سفن الشحن البحري لمسافات قصيرة التابعة لها، بوقود عديم الانبعاثات بحلول عام 2030، ضمن التزامها بإزالة الكربون واعتماد التقنيات الناشئة لتسريع التحول الأخضر والشامل إلى مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية.

يأتي إعلان الشركة، تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28 والذي يستمر حتى 12 ديسمبر، فيما يسعى العالم لتخفيف أثر الانبعاثات الكربونية والتحول وتوفير تمويلات للاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية والانتقال من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ.

وموانئ دبي هي إحدى شركات دبي العالمية، ولديها محفظة أصول تتضمن عدد من الموانئ ومناطق الأعمال.

ووفق بيان من موانئ دبي العالمية، السبت، فإنها ستنفذ هذا الهدف من خلال تشغيل سفينتين تعملان بالكهرباء الهجينة (تعمل محركاتها من خلال الوقود التقليدي أو الكهرباء) وخمس سفن تعمل بالميثانول.

وانضمت موانئ دبي العالمية إلى تحالف First Movers Coalition (FMC) لمعالجة تحديات إزالة الكربون.

وتحالف FMC هو تحالف عالمي من الشركات يستفيد من قوتها الشرائية لإزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة في العالم. ويضم حاليا 90 عضو.

وهذه القطاعات هي 7 قطاعات تتضمن الألومنيوم، والطيران، والمواد الكيميائية، والأسمنت، الشحن، والصلب، والنقل البري، وتساهم مجتمعة في 30 بالمئة من الانبعاثات العالمية، حسب البيان.

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تمكنت من خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها في دولة الإمارات بنسبة 50 بالمئة تقريباً هذا العام، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقة عبر مصادر متجددة من مزوّد محلي. وقد أدى هذا التحوّل إلى تقدم مجموعة موانئ دبي العالمية بفارق ملحوظ على الهدف الموضوع في دولة الإمارات والمتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 42 بالمئة بحلول عام 2030.