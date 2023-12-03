العالم اليوم - فيديو.. إسرائيل تقول إنها استهدفت قائد كتيبة تابعة لحماس

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إسرائيل تقول إنها استهدفت قائد كتيبة تابعة لحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 08:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه استهداف قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" فيديو لعملية الاستهداف قائلا: "استهدف الجيش الإسرائيلي قائد كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس المدعو وسام فرحات".
وأضاف: "تولى فرحات قيادة الكتيبة ابتداء من عام 2010 وقادها أيضاً في عملية الجرف الصامد عام 2014، كما شارك في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر الماضي".
واستأنفت إسرائيل العمليات القتالية، الجمعة، مع انتهاء الهدنة مع حماس والتي استمرت 7 أيام وتم تمديدها لمدة يومين، وشهدت الإفراج عن عشرات الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. إسرائيل تقول إنها استهدفت قائد كتيبة تابعة لحماس .. في رعاية الله وحفظة