نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل أربعة أشخاص في انفجار جنوب الفلبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرين الأحد بسبب انفجارًا قويًا، يعتقد أنه ناجم عن قنبلة، هز قداسًا كاثوليكيًا في مدينة في جنوب الفلبين.

وكان القداس الصباحي جاريًا في صالة للألعاب الرياضية في جامعة ولاية مينداناو التي تديرها الدولة في مدينة ماراوي عندما وقع الانفجار، مما تسبب في حالة من الذعر بين عشرات الطلاب والمعلمين وخلف العديد من الضحايا الملطخين بالدماء، حسبما قال طه ماندانغان، رئيس الأمن في الحرم الجامعي الذي تديره الدولة.

قال ماندانغان لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف "من الواضح أن هذا عمل إرهابي. إنه ليس عداء بسيطا بين شخصين. ولكنها قنبلة يمكنها قتل كل من حولها".



وقال القائد العسكري الإقليمي الميجور جنرال غابرييل فيراي الثالث إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجار بينهم ثلاث نساء، بينما نُقل 50 آخرون إلى مستشفيين لتلقي العلاج من إصابات معظمها طفيفة.

وقال مسؤولون إنه تم التعرف على هوية اثنين فقط من القتلى.

وطوقت قوات الجيش والشرطة المنطقة على الفور وأجرت تحقيقًا أوليًا، كما قامت بفحص الكاميرات الأمنية بحثًا عن أي إشارة إلى المسؤول عن الهجوم. وأُقيمت نقاط تفتيش أمنية في أنحاء المدينة.

وأطلق الانفجار المميت إنذارا أمنيًا خارج مدينة ماراوي مع بدء موسم عيد الميلاد والتي تعد فترة مليئة بالسفر والتسوق والاختناقات المرورية في جميع أنحاء البلاد. وقال خفر السواحل الفلبيني إنه أمر جميع أفراده بتكثيف جمع المعلومات الاستخباراتية وعمليات تفتيش أكثر صرامة لعبارات الركاب ونشر فرق البحث عن القنابل في أعقاب هذا الهجوم.

قال قائد خفر السواحل الأدميرال روني جافان في بيان "وسط هذا العمل الهمجي، يجب أن تسود أفضل خدمة عامة".

ولم يرد مؤشر واضح بعد على المسؤول عن الانفجار.

وقال مدير الشرطة الإقليمية البريجادير جنرال ألان نوبليزا إن المحققين يقيمون ما إذا كان الانفجار ناجما عن قنبلة محلية الصنع أو قنبلة يدوية، وما إذا كان الهجوم مرتبطًا بمقتل 11 شخصًا في هجوم عسكري مدعوم بضربات جوية ونيران مدفعية يوم الجمعة بالقرب من بلدة داتو هوفر في إقليم ماجوينداناو الجنوبي.