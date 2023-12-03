العالم اليوم - كم جنى أثرياء روسيا في 2023؟

انتم الان تتابعون خبر كم جنى أثرياء روسيا في 2023؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - أظهرت بيانات صادرة عن مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إن إجمالي ثروة أغنى رجال الأعمال الروس قد ارتفعت بأكثر من 38 مليار دولار منذ بداية العام.

وتفصيلا.. حقق المالك المشارك في شركة الطاقة الروسية "لوك أويل" وحيد أليكبيروف أكبر زيادة، حيث نمت ثروته بمقدار 9.14 مليار دولار، لتصل إلى 24.5 مليار دولار.

ويقوم مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بحساب ثروة الأفراد بناء على البيانات العامة والخاصة، وتتبع أسعار الأسهم والمقتنيات المعلنة للفرد، ويشمل المؤشر أغنى 500 شخص في العالم، منهم 25 مواطنا روسيا، الذين بلغ إجمالي ثروتهم بحلول 1 ديسمبر الجاري 316.82 مليار دولار.

وتصدر قائمة أغنى أغنياء روسيا، رئيس شركة "نورنيكل" وأكبر حملة الأسهم بها، فلاديمير بوتانين، الذي زادت ثروته بمقدار 1.9 مليار دولار منذ بداية العام إلى 30.5 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية، جاء المالك المشارك في شركة "نوفاتيك"، ليونيد ميخيلسون، وزادت ثروته بمقدار 2.6 مليار دولار إلى 27.2 مليار دولار، فيما احتل وحيد أليكبيروف المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة جاء فلاديمير ليسين رئيس مجلس إدارة شركة الصلب نوفوليبيتسك، حيث زادت ثروته بمقدار 3 مليارات دولار إلى 22.9 مليار دولار.

وفي المرتبة الخامسة، جاء أليشر عثمانوف، إذ زادت ثروته بمقدار 1.9 مليار دولار إلى 20.4 مليار دولار.