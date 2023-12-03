العالم اليوم - هل يمكن للأنظمة الصحية التكيف مع التغير المناخي؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - تشهد بعض المناطق زيادة ملحوظة في الحرارة طوال أيام العام. ويتوقع العلماء أن تصبح موجات الحر أكثر حدة في السنوات القادمة، مما يرفع خطر الإصابة بمشكلات صحية عديدة تتطلب وضع استراتيجيات خاصة للتعامل مع هذه الظاهرة.

تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يحدد استراتيجيات ضرورية للتكيف مع هذا الواقع، في ظل تغييرات المناخ وأثره السلبي على الصحة منها:

بناء قاعدة متينة من نظم الرعاية الصحية لمواجهة تلك التحديات، هي أولوية قصوى تؤكدها الأمم المتحدة والمراكز البيئية، والخطوة الأساسية لبناء هذه القاعدة، هو رفع الوعي بآثار تغييرات المناخ والجزر الحرارية بين الأجيال الناشئة وإرساء أسس التخفيف من حدتها.

والجزر الحرارية مصطلح مناخي يطلق على ارتفاع درجات حرارة المدن الكبرى، وهذه الظاهرة تحدث بسبب التنمية الحضرية والصناعية التي تزداد فيها الانبعاثات والغازات الدفيئة مما يرفع درجة الحرارة داخل المدينة، وهو ما ينعكس سلبا على صحة القاطنين فيها وسلامتهم.

ووفق دراسات، فإن تأثير الجزر الحرارية يمكن أن يؤدي للوفاة خاصة وأن ارتفاع الحرارة قد يقضي على حياة الآلاف سنويا مقارنة بضحايا العواصف والأعاصير والفيضانات.