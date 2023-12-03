العالم اليوم - الجيش البريطاني: انفجار قبالة سواحل اليمن في مضيق باب المندب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - أعلن الجيش البريطاني، الأحد، أن "انفجارا محتملا" وقع على طريق ملاحي رئيسي قبالة سواحل اليمن.

وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التابعة للجيش البريطاني، تحذيرا مقتضبا لشركات الشحن من أن الحادث وقع في مضيق باب المندب الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

وقالت الهيئة إنه تم الإبلاغ أيضا عن نشاط للطائرات المسيرة في المنطقة.

ويربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن.

وشهدت تلك المنطقة سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة نسبت إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين أطلقوا أيضا صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل بسبب حربها على حركة حماس في قطاع غزة.