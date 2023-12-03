قمر التجسس الاصطناعي الكوري الشمالي سيقدم معلوماته إلى الجيش

سيئول ـ ا.ف.ب: أكدت كوريا الشمالية أنَّ القمر الصناعي لأغراض التجسس الذي أطلق مؤخرًا سيؤدي مهام «منظَّمة استخبارات عسكرية»، بحسب الإعلام الرسمي.

وكانت بيونج يانج نجحت في إطلاق قمرها «ماليجيونج-1» الشهر الماضي، مؤكدة أنَّه أتاح لها مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تنشر بيونج يانج أيَّ صور من القمر.

وحذَّرت بيونج يانج واشنطن من «أي هجوم» يستهدف قمرها الاصطناعي الموضوع في المدار منذ عشرة أيام.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إنَّ الوزارة ستعدُّ مثل هذه الخطوة بمثابة «إعلان حرب»، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

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