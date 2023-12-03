العالم اليوم - عشرات القتلى بقصف شرقي غزة.. ورسالة تحذيرية من جيش إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف طائرات الإسرائيلية مربعا سكنيا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما نشر الجيش الإسرائيلي رسالة تحذيرية جديدة تدعو سكان غزة لإخلاء منازلهم.
وذكر تلفزيون فلسطين أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال عدد من القتلى والجرحى إثر استهداف عدة سيارات من قبل آليات إسرائيلية بقذائف دبابات وطلقات نارية على طريق صلاح الدين شمال القرارة في خان يونس.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، كما قصف بوابة مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي القطاع.
وأضاف أن "7 قتلى على الأقل سقطوا من جراء قصف منزل في شارع النفق بمدينة غزة".
وذكرت مصادر طبية تابعة لحماس أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 15523 شخصا وأكثر من 41316 مصابا.
رسالة جديدة من الجيش الإسرائيلي
وفي السياق، نشر المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي رسالة إلى سكان قطاع غزة جاء فيها:
- إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة- حفاظاً على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فوراً عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة.
- إننا نشرنا "خريطة المناطق" التي تقسم أراضي القطاع إلى مناطق وأحياء تعرفونها، في مسعى لمساعدتكم، في المراحل التالية من الحرب، على فهم وإدراك التوجيهات الصادرة والانتقال من مواقع محددة بدقة إذا ما لزم الأمر، حفاظاً على أمنكم وسلامتكم.
- "سكان شمال قطاع غزة (...) إن الانصياع إلى تعليمات الإجلاء هو أكثر الطرق أمانًا للحفاظ على سلامتكم، وحياتكم وحياة عائلاتكم".
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