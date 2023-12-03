العالم اليوم - تراجع بأسواق المنطقة.. والسوق السعودي باللون الأخضر

انتم الان تتابعون خبر تراجع بأسواق المنطقة.. والسوق السعودي باللون الأخضر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأحد، متأثرة بتراجع أسعار النفط يوم الجمعة، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليختتم التعاملات على ارتفاع.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة لشكوك المستثمرين حيال عمق خفض مجموعة أوبك+ إمدادات الخام والمخاوف إزاء تباطؤ نشاط قطاع التصنيع العالمي.

واتفق المنتجون في أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الخميس الماضي على خفض الإمدادات في السوق العالمية 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.

وتشمل هذه الكمية تمديد الخفض الطوعي الحالي الذي أقرته السعودية وروسيا والبالغ 1.3 مليون برميل يوميا.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي الرئيسي بنسبة 0.4 بالمئة بفضل صعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.5 بالمئة والشركة العربية للأنابيب 5.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدفوعا بخسارة مصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الجمعة إن مخاطر رفع أسعار الفائدة بشدة وإبطاء الاقتصاد أكثر من اللازم أصبحت "أكثر توازنا" مع مخاطر عدم رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري بنسبة 0.7 بالمئة بفعل تراجع سهم البنك التجاري الدولي اثنين بالمئة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اتساع العجز في صافي الأصول الأجنبية 10.5 مليار جنيه (340.36 مليون دولار) في أكتوبر إلى 839.2 مليار جنيه.