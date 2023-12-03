نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا بالقاهرة: نرغب في تهدئة الصراع في غزة بأقرب وقت ممكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام السفير الكوري، السيد كيم يونج هيون، بمقابلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، حيث تبادلا وجهات النظر وسبل استكشاف التعاون الممكن وتعزيز التفاهم المتبادل.

وأشاد السفير كيم بالدور المركزي والسلطة التي يتمتع بها الأزهر في تطوير العلوم الدينية والشؤون الإسلامية كمؤسسة إسلامية علمية مستقلة، مقدرا بالمساهمة التي قدمها شيخ الأزهر في تعزيز الوحدة الوطنية والاجتماعية في مصر وتعايش الأديان بسلام، كما شكره أيضًا على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا ومصر في الجوانب الثقافية والتعليمية.

ورحّب شيخ الأزهر بالسفير كيم وتمنى له كل التوفيق في جهوده لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب، مؤمدا على أهمية التكامل الاجتماعي والتسامح والجهود المبذولة لحماية العلاقات المتناغمة بين الأديان تحت الظروف الراهنة.

وتبادل الطرفان وجهات نظرهما أيضًا حول النزاع العسكري الجاري في المنطقة، حيث أعرب السفير كيم عن أمله في أن يتم تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن وعدم فقدان المزيد من الأرواح.

وأضاف أيضًا أن حكومة جمهورية كوريا قدمت مساهمة قدرها 2 مليون دولار أمريكي لجمعية الهلال الأحمر المصرية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

واتفق شيخ الأزهر والسفير كيم على ضرورة تعزيز التعاون التعليمي بين كوريا ومصر لتعزيز التفاهم المتبادل، والتعاون الأكثر في هذا المجال بما في ذلك تبادل الطلاب.

60859bd8-4aee-4b58-ae4c-29a7c108d1cf