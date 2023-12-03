نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: نحو 9 مواطنين أمريكيين ما يزالون رهائن في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن نحو 9 مواطنين أمريكيين ما يزالون رهائن لدى حماس في قطاع غزة.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ما يزال هناك 9 رهائن، وربما أكثر، ليس لدينا معلومات دقيقة، نحن نعلم أن هناك امرأة أمريكية على الأقل مفقودة، ولا نعرف الكثير عنها وعن حالتها، للأسف لا نعرف شيئا عن الأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن، ليس لدينا معلومات".

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة تتواصل مع أقارب المخطوفين للمساعدة على التوصل لمعلومات عنهم، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل على إعادة الهدنة الإنسانية في غزة.

وشهدت هدنة السبعة أيام التي انتهت يوم الجمعة، إطلاق سراح 80 إسرائيليا من النساء والأطفال مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري السبت إن 137 إسرائيليا وأجنبيا ما زالوا محتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.