نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاهل المغربي في زيارة رسمية غدا إلى الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الأحد: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداء من يوم غد الاثنين 4 ديسمبر 2023"، مضيفا أن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي شهر أغسطس المنصرم، تلقى رئيس الإمارات رسالة من ملك المغرب بشأن تعزيز العلاقات، وتمحورت الرسالة حول "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها".