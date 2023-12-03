العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا العمليات البرية جنوبي غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 08:27 مساءً - أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأحد، أن الجيش بدأ عملياته البرية جنوبي غزة، بينما تستمر العمليات في الجزء الشمالي من القطاع.

وفي حديثه أمام الجنود في فرقة غزة جنوبي إسرائيل، قال هاليفي: "صباح أمس (السبت) بدأنا التحرك نفسه جنوبي قطاع غزة"، في إشارة إلى العمليات البرية.

وأضاف المسؤول العسكري البارز، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العمليات البرية في الجنوب "لن تكون أقل قوة من العمليات في شمال غزة، ولن تكون لها نتائج أقل. سيواجه قادة حماس الجيش الإسرائيلي في كل مكان".

وأوضح هاليفي: "لدينا الإمكانيات للقيام بذلك على أكمل وجه، وكما فعلنا ذلك بقوة ودقة في شمال قطاع غزة، فإننا نفعل ذلك الآن أيضا في جنوب قطاع غزة، ونواصل العمل أيضا لتعميق الإنجازات في شمال قطاع غزة".

وأظهرت لقطات فيديو متداولة عبر الإنترنت دبابات إسرائيلية في خانيونس جنوبي غزة، كما أوضحت حماس أيضا أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في المنطقة.