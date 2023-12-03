العالم اليوم - وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور في حادث سير

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 08:27 مساءً - توفي الفنان المصري أشرف عبد الغفور في حادث سير بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، الأحد، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر.

والراحل هو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

تخرج عبد الغفور في المعهد العالي للسينما عام 1963، وعمل معيدا في المعهد من عام 1965 إلى 1966.

وقدم الفنان الراحل خلال مشواره مئات الأعمال التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب عدد من الأفلام، ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.