العالم اليوم - إسرائيل: العمليات البرية توسعت "لتشمل كل جزء من قطاع غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 10:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه وسع عمليته البرية في غزة لتشمل "كل جزء من القطاع".

واستأنف الجيش هجومه الجمعة عقب انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا.

وبعد تركيز عمليته البرية على الجزء الشمالي من غزة في الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش تنفيذ غارات جوية في الجنوب، حيث فرت الغالبية العظمى من السكان بحثا عن الأمان.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، قال الأحد إن القوات البرية "تتقدم أيضا إلى الجنوب".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يواصل ويوسع عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة".

وكان رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي قال الأحد، إن العملية الإسرائيلية جنوبي غزة تضاهي تلك التي نفذها الجيش ضد حماس شمالي القطاع.

وأضاف في بيان: "خضنا قتالا ضاريا في شمال قطاع غزة، ونفعل الشيء نفسه الآن في جنوبه".