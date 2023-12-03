العالم اليوم - الشرطة تقتل رجلا طعن 4 حتى الموت في منطقة كوينز بنيويورك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 11:23 مساءً - ذكرت السلطات أن رجلا يحمل سكينا قتل أربعة من أفراد أسرته الممتدة ومن بينهم طفلان في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إن فتاة اتصلت للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز وقالت إن "أحد أقرابها يقتل أفراد عائلتها".

وأضافت الشرطة للصحفيين أن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاما طعن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث، ليطلق أحدهم النار عليه فيرديه قتيلا.

وأفادت بأن المشتبه به سبق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي. ونُقل الضابطان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للطعن حتى الموت هم صبي يبلغ من العمر 12 عاما، وفتاة 11 عاما، وامرأة 44 عاما، ورجل في الثلاثينيات من عمره. وأضافت أنها عثرت على الطفل البالغ من العمر 11 عاما أمام المنزل، بينما كان الثلاثة الآخرين داخل غرف النوم.

وأوضحت الشرطة أن شخصا خامسا تعرض للطعن، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، وأنها ترقد في المستشفى في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة إن المشتبه به أشعل النار في أريكة في غرفة المعيشة بالمنزل وهو ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فرق الإطفاء قبل الدخول إلى المنزل.