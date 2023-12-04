العالم اليوم - مدمرة تسقط 3 مسيّرات بعد هجمات استهدفت سفنا بالبحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر مدمرة تسقط 3 مسيّرات بعد هجمات استهدفت سفنا بالبحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن مدمرة أميركية أسقطت طائرات مسيّرة عدة خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان "وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن "المدمرة يو إس إس كارني من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدمت لها المساعدة" وأسقطت ثلاث طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى المدمّرة خلال النهار.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر، الأحد.

وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".

ولم يحدد البنتاغون المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه.

ويشير الإعلان الأميركي إلى تصعيد في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط، المرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة.

وكان الجيش البريطاني تحدث في وقت سابق عن هجوم بطائرة من دون طيار وانفجارات في البحر الأحمر، من دون الخوض في تفاصيل.

وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن، فضلا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.