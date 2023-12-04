العالم اليوم - مصر تستقبل 560 شخصا من قطاع غزة من بينهم مزدوجو الجنسية 

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - رصد مراسل دوت الخليج في رفح توسعا في الفئات المسموح لها بمغادرة غزة إلى مصر عبر معبر رفح في إطار عملية الإجلاء، وذلك تزامنا مع قصف إسرائيلي عنيف تتعرض له منطقة خان يونس جنوب القطاع، لينضم حاملو الإقامات وتأشيرات الزيارة إلى فئة مزدوجي الجنسية الذين بدأت خطة إجلائهم من غزة مطلع نوفمبر الماضي.

واستقبل الجانب المصري من معبر رفح، الأحد، ما يزيد عن 560 فلسطينيا من مختلف تلك الفئات من بينهم أميركيون وكنديون وألمان وبريطانيون ومصريون، إضافة إلى 14 جريحا ومريضا جرى نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.

كما وصلت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح 100 شاحنة تحمل عشرات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية، والمستلزمات الطبية، والملابس، والمياه.

إضافة إلى ذلك، هبطت بمطار العريش، الأحد، 5 طائرات مساعدات قادمة من قطر والأردن والكويت وتونس تحمل 75 طنا من المواد الإغاثية والمعيشية.