نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اليابان تؤكد تسجيل رابع تفشّ لإنفلونزا الطيور هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت اليابان حدوث تفشٍّ لإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض في مزرعة دواجن بمقاطعة كاجوشيما جنوب غربي اليابان، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية يوم أمس الأحد.

وذكرت وكالة «جيجي برس»، نقلا عن حكومة محافظة كاجوشيما، أن العمل بدأ صباح يوم أمس الأحد على إعدام نحو 23 ألف من الدجاج البيّاض في مزرعة الدجاج الكائنة بمدينة إيزومي.

وأشار التقرير إلى أن مركزا محليا لصحة الماشية تلقى صباح يوم السبت تقريرا عن زيادة أعداد الدجاج النافق من المزرعة.

وأوضحت حكومة المحافظة أن ثلاثة من 13 دجاجة نافقة جاءت نتائجها إيجابية بعد إجراء اختبار بسيط للفيروس. وتم تأكيد العدوى أمس الأحد في فحص جيني مفصل.

وذكر التقرير أن هذا يمثل رابع تفشٍّ لإنفلونزا الطيور يتم تأكيده في مزرعة دواجن باليابان هذا الموسم.