وزير الخارجية البريطاني الجديد يعتزم زيارة واشنطن

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أحمد جودة - القاهرة - يعتزم وزير الخارجية البريطاني المعين حديثا ديفيد كاميرون زيارة واشنطن اعتبارا من الأربعاء، وفق ما أفاد مكتبه.

وعُيّن المحافظ كاميرون الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2010 و2016، وزيرا للخارجية البريطانية في 13 نوفمبر الفائت بعد تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية أمس الأحد في بيان إن زيارة كاميرون لواشنطن ستكون فرصة «لإعادة تأكيد قوة علاقة المملكة المتحدة مع أقرب حلفائها الاستراتيجيين».

وأضافت أن كاميرون يصل إلى العاصمة الأميركية الأربعاء حيث يلتقي «أعضاء رئيسيين في إدارة بايدن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إضافة إلى لقاء شخصيات جمهورية وديموقراطية في الكونجرس».

ولفتت الوزارة إلى أن محادثات كاميرون تتمحور حول «دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي والعمل على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط».

وكانت أول رحلة خارجية لكاميرون في منصبه الجديد، بعد أيام قليلة على تعيينه، قد قادته إلى أوكرانيا.