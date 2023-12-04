العالم اليوم - الرئيس العراقي: انتهت الأزمة والعمل جار على البنية التحتية

انتم الان تتابعون خبر الرئيس العراقي: انتهت الأزمة والعمل جار على البنية التحتية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - في مقابلة خاصة مع دوت الخليج، على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ، COP28، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن التغيرات المناخية أثرت كثيرا على العراق، مثل ما أثرت على العالم.

وقال الرئيس العراقي في مقابلة مع دوت الخليج، إن بعد استتباب الأمن أصبح لدى الحكومة العراقية برنامج مكثف لتلبية احتياجات السكان.

وشدد رشيد على أهمية إبقاء الأمن في العراق، وتحسين بنيته التحتية.

هنا أبرز ما قاله عبد اللطيف رشيد لسكاي نيوز عربية: