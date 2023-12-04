العالم اليوم - نفط الكويت تعلن السيطرة على حريق بأحد خطوط الإنتاج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:19 صباحاً - أعلنت شركة نفط الكويت، السيطرة على حريق محدود اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، دون أن تتأثر عمليات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ أعمال صيانة، مما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة تم نقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور، وفقاً للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأضافت شركة نفط الكويت في بيان "عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة".