العالم اليوم - وزير الطاقة السعودي: الطلب على البتروكيماويات سيواصل النمو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات سيستمر،وأن القطاع يشهد نموا سريعا، مشددا على أن من يتحدثون عن تحول الطاقة أن يتقبلوا واقع اليوم والمستقبل.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته على هامش مؤتمر "جيبكا" السنوي المنعقد في الدوحة، أن النمو السريع لقطاع البتروكيماويات سينعكس بالضرورة على حجم الطلب على الهيدروكربونات بوصفها مواد خام ومواد أولية.

وكانت قد انطلقت الأحد، فعاليات منتدى جيبكا السنوي في دورته الـ17، الذي يبحث دور صناعة الكيماويات في الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة، وافتتح المنتدى وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "قطر" للطاقة، سعد الكعبي.

كما أشار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى تقارير الأسواق والمحللين، التي تتوقع نمو قطاع البتروكيماويات عالمياً بنسبة تزيد على 50 بالمئة إلى نحو 1.2 تريليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

وأكد قائلا: "البتروكيماويات موجودة لتبقى، وسيستمر قطاع الهيدروكربونات بتحقيق الدخل، وتوليد الأموال للمستثمرين... لذا أود أن أطلب من أصدقائنا الذين يتحدثون عن التحول، أن يتعايشوا مع المعطيات التي بين أيديهم، والحقائق الماثلة أمامهم اليوم، ولعقود مقبلة".

وأشار إلى أن البتروكيماويات ومشتقاتها تشكل نحو 50 بالمئة من مكونات سياراتنا، بما في ذلك الكهربائية...".