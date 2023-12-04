العالم اليوم - إسرائيل تقتل فلسطينيين في قلقيلية.. واعتقالات واسعة بالضفة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقتل فلسطينيين في قلقيلية.. واعتقالات واسعة بالضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 01:21 مساءً - قتلت القوات الإسرائيلية، الاثينن، فلسطينيين اثنين في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي شهدت شتى مناطقها مواجهات واعتقالات من الشمال إلى الجنوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت علاء نزال وأنس قراقع في قلقيلية، وكلاهما من حركة "فتح".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد احتجز الجنود جثماني الشابين.

وتقول الوزارة إن الجيش الإسرائيلي قتل 250 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

بيان الجيش الإسرائيلي

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد فيه أن "قواته الخاصة قتلت فلسطينيين مطلوبين في قلقيلية صباح اليوم".

و"داهمت القوات صباح اليوم المدينة بعد معلومات استخباراتية، وعثرت على المطلوبين المسلحين أثناء وجودهم في سيارتهم".

وبحسب بيان الجيش، فقد "قتل الجنود الفلسطينيين بعد تبادل إطلاق النار معهما".

إصابات في قلنديا وكفر عقب

وأصيب 5 فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس.

وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية.

اعتقالات واسعة النطاق

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 55 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس.

وأضافت أن الاعتقالات تركزت في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، حيث اعتقل الجيش 16 فلسطينيا.

وكان مراسل "دوت الخليج" أفاد في وقت سابق بشن إسرائيل حملات اعتقال في الدهيشة، فضلا عن حملات أخرى في قرية سلواد ومخيم الجلزون في رام الله.

وامتدت الاعتقالات إلى القدس، حيث جرى اعتقال 7 مقدسيين كما اقتحمت القوات الإسرائيلية خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري.

وارتفع العدد إلى 60 في وقت لاحق، وفق إعلان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى اعتقال 29 مطلوبا الليلة الماضية بالضفة، 5 منهم ينتمون لحركة حماس.

وبحسب نادي الأسير، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 3500 فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر.