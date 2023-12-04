جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود في قصف من الأراضي اللبنانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 02:26 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان صوب موقع عسكري خلال ساعات الليلة الماضية.

وأوضح بيان لجيش الاحتلال أنه تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون من لبنان نحو موقع عسكري في منطقة بلدة شتولا، وأسفر الهجوم عن اصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.

كما أفادت تقارير إخبارية، بحسب صحيفة يديعوت آحرونوت، أنه تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف هاون منذ فترة قصيرة من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة يفتاح وقامت قوات الاحتلال بمهاجمة مصادر النيران رداً على ذلك.

وأمس الأحد، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا مواقع عدة لقوات الاحتلال.

وقال حزب الله، في بيان: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ولمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من عصر اليوم الأحد، موقع الراهب بالأسلحة المناسبة».‏

وفي بيان منفصل، أعلن حزب الله استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة، عند الساعة 3:30 من عصر الأحد.

كما أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق موقع حانيتا، ومواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ونجح مقاتلوه في تحقيق إصابات مباشرة.