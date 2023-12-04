البيت الأبيض يحذر: الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا تنفد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 02:26 مساءً - حذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونج، في رسالة إلى السياسي الجمهوري رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وغيره من أعضاء الكونغرس البارزين، اليوم الاثنين، من أن الوقت والمال لدى الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا ينفدان.

وطلبت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أكتوبر/تشرين الأول من الكونغرس حوالي 106 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة من أجل أوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأميركية.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، وصار التمويل المخصص لأوكرانيا مثيرا للجدل السياسي من قبل بعض النواب ذوي الميول اليمينية.

وقالت يونج في رسالة نشرها البيت الأبيض إن قطع التمويل والأسلحة عن أوكرانيا سيزيد من احتمالات تحقيق روسيا انتصارات.

وكتبت «أريد أن أكون واضحة.. إذا لم يتخذ الكونغرس خطوة، بحلول نهاية العام، سوف تنفد لدينا الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات من أجل أوكرانيا ولتوفير المعدات من المخزون العسكري الأميركي… لا يوجد وعاء سحري للتمويل متاح لمواجهة هذه اللحظة. المال ينفد لدينا، كما ينفد الوقت تقريبا».