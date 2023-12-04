أردوغان: نتنياهو سيحاكم كمجرم حرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 02:26 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحاكم باعتباره مجرم حرب بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قال أردوغان إن غزة أرض فلسطينية وستظل ملكا للفلسطينيين دوما.

والسبت الماضي، قال أردوغان إن فرصة تحقيق السلام في غزة بعد الهدنة الإنسانية ضاعت في الوقت الحالي بسبب نهج إسرائيل المتشدد.

نقلت وسائل إعلام تركية عنه قوله للصحفيين في طريق عودته من الإمارات إنه لم يفقد الأمل في السلام الدائم هناك، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد حركة حماس من أي حل محتمل للصراع.

وقال أردوغان، إن حماس ليست منظمة إرهابية ولا ينبغي لأحد أن يتوقع منه تصنيفها بعكس ذلك.

وأشار أردوغان، إلى أن مجموعة اتصال من الدول الإسلامية مستعدة لوضع خارطة الطريق لإنهاء الصراع في غزة بعد محادثات مع القوى الغربية.

وعاود الاحتلال قصفه العنيف على القطاع في أعقاب هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، جرى خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء.

وكان المكتب الحكومي قد ذكر، السبت، أن عدد المفقودين ارتفع إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.