العالم اليوم - الهجرة المناخية .. أرقام صادمة ورهان على "فرصة" COP28

انتم الان تتابعون خبر الهجرة المناخية .. أرقام صادمة ورهان على "فرصة" COP28 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - تتواصل أعمال مؤتمر كوب 28 الملتئم في دولة الإمارات، والتي تنعقد الآمال عليها للدفع نحو تذليل تداعيات تفاقم ظاهرة التغير المناخي حول العالم، ومن أبرزها الهجرات المناخية .

والتي تتصاعد المخاوف من تزايدها، على وقع ارتفاع معدلات الحرارة القياسية والجفاف وشح المياه والأمطار، وارتفاع مناسيب البحار نتيجة ذوبان جليد القطبين.

وفي هذا السياق، كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أنهم ليسوا "مستعدين لموجات الهجرة المتزايدة بسبب التغيرات المناخية، لذلك نحن بحاجة إلى تمويل مستدام".

أرقام مخيفة

وبحسب البنك الدولي، فقد يصل عدد المهاجرين لأسباب مناخية إلى 216 مليون مهاجر، بحلول عام 2050، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط .

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن "90 في المئة من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي".

"عصر الهجرة المناخية"

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد حذرت في سبتمبر الماضي، من أن "العالم قد دخل رسميا عصر الهجرة المناخية" داعية لمعالجة أثر تغير المناخ على التحركات السكانية.

يقول الأكاديمي والخبير البيئي رمضان حمزة، في حديث مع موقع دوت الخليج: