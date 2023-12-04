العالم اليوم - قطر القابضة تبيع أسهم في باركليز بنحو 644 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن بنك مشارك في عملية بيع قطر القابضة لأسهمها في باركليز، الاثنين، إن الشركة تتطلع لبيع أسهم بنحو 510 ملايين جنيه إسترليني (643.72 مليون دولار).

والأسهم مطروحة بسعر يتراوح بين 141 و142.98 بنس للسهم، أو بخصم يصل إلى 1.4 بالمئة من سعر سهم باركليز عند الإغلاق اليوم.

وصارت قطر أكبر مساهم في باركليز خلال أزمة مالية عندما ضخت أربعة مليارات جنيه إسترليني لإنقاذ البنك البريطاني.

ويأتي بيع الأسهم في الوقت الذي يسعى فيه باركليز لرفع سعر سهمه الذي انخفض عشرة بالمئة تقريبا منذ بداية العام.